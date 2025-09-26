Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde bulunan cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar ustabaşı Erşan Ö, sorumlu müdür Asiye A, iş güvenliği uzmanı Aslı D, Hasan Ali V, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C. ise duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemi alındı.

SEGBİS ile kayıt altına alınan duruşmada, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemenin kararında direnmesi, sanıkların ilk verilen karardaki suçlardan cezalandırılması ve Yaşar C'nin tutukluluk halinin devamı şeklinde önceki duruşmalarda açıkladığı mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen müşteki Muammer Y, mütalaaya katılmadığını ifade ederek, "Fabrikanın güvenlik amiri F.Ç, 2014'e kadar emniyette görevli ve emekli olunca fabrikada güvenlik amiri olarak işe başlıyor. Denetimlerden 3 gün önce denetim haberini veriyor." ifadesini kullandı.

Müştekiler Merve Nur Y, Şahin Basri Ç, Rabia ve Adem A, Hanife A, Ayşe İsmail T, Hatun G, Kadriye C, Merve ve Nebiha T. de Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları da cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını ifade ederek, Yargıtayın bozma ilamı noktasında karar verilmesini ve Yaşar C'nin tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ise Yargıtayın kararına katılmadığını dile getirerek, "Çin Mahallesi'nde çalışan kimyagerim, sorumluluğum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Aslı D. de Mayıs 2020'de istifa ettiğini, kendisine verilen yetkiyle çalıştığını, iş güvenliği uzmanının denetçi olmadığını, rehberlik ve danışmanlık yaptığını, kazayla ilgisinin bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Asiye A. da olayın meydana gelişinde kusurunun olmadığını öne sürerek, beraat ve Yargıtayın bozma kararına uyulmaması talebinde bulundu.

Erşan Ö. ve Hasan Ali V. de suçsuz olduklarını savunarak, Yargıtayın ilamına uyulmamasını ve beraatlerini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık Yaşar C, Yargıtayın bozma kararını kabul etmediğini söyleyerek, "Bu zamana kadar olan duruşmalarda saatlerce anlattım. Olayın nedeni belli olmadığı için aldığım cezayı kabul etmezken maalesef razı ediliyorum. Açık ve kapalı da yatmam gereken cezaları kapalı da yattım. Suçsuzum, tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık avukatları da yüksek mahkemenin bozma kararına katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Yaşar C'nin avukatı da mahkemenin kararında direnmesini, dosyanın Yargıtay Genel Kuruluna gitmesini ve müvekkilin tahliyesini istedi.

Son sözü sorulan tutuksuz sanıklar beraat, tutuklu sanık Yaşar C. de tahliye talebinde bulundu.

Yargıtayın bozma ilamına uyulmaması ve kararda direnilmesi yönünde hüküm kuran mahkeme heyeti, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C'nin "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri ve mağdurların zararlarının karşılanması için 15 milyon lira güvence yatırma şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bazı müştekiler ile avukatları, karara tepki gösterdi. Fenalaşan bazı müştekilere ise duruşma salonunun dışında sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Duruşmayı, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da izledi.

Öte yandan duruşmanın ardından açıklama yapan müştekiler ve avukatları, karara tepki gösterdi.

- Olay ve dava süreci

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Patlamada yaralanan Ahmet Ç. ise davada müşteki sanık olarak yargılanmıştı. Sanıklar Asiye A, Erşan Ö. ve Aslı D. yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar ustabaşı Erşan Ö, sorumlu müdür Asiye A, iş güvenliği uzmanı Aslı D. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C'ye verilen hapis cezasını onamış, Yaşar C. hakkındaki kararı ise eylemin "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerekirken mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle "bilinçli taksirle öldürme" suçundan hüküm kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi sebebiyle bozmuştu.

Yargıtay, sanık Hasan Ali V. hakkındaki kararı orantılılık ilkesine aykırı şekilde az ceza tayin edilmesi, sanıklar Asiye A, Ahmet Ç, Erşan Ö. ve Aslı D. hakkındaki hükmü ise yetersiz gerekçelerle "basit taksirle öldürme" suçundan hükümler kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi nedeniyle hukuka uygun bulmamıştı.

Yargıtayın kararının ardından sanıkların yargılanmasına 13 Mayıs'ta tekrar başlanmıştı.