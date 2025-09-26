O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor

QNB Finansbank çatısı altında hizmet veren Enpara.com, yapılan devirle birlikte Enpara Bank A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başladı. 2012'den bu yana dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara'nın tüm ürün ve hesapları, kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan yeni yapıya aktarıldı.

Enpara'da IBAN numaraları değişiyor

Devirle birlikte en kritik değişiklik IBAN numaralarında yaşanacak. Eski sistemde kullanılan ve "111" kodunu içeren IBAN'lar geçerliliğini yitirirken, tüm işlemler yeni IBAN numaraları üzerinden yapılacak. Banka, kira ödemesi gibi düzenli işlemlerde aksama olmaması için eski IBAN'lara gönderilen paraların 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Gece yarısı bakım çalışması

Enpara, sistem aktarımı için 26 Eylül Cuma akşamı 23.00 ile ertesi gün sabah 11.00 arasında planlı bakım yapılacağını duyurdu. Ayrıca 27 Eylül Cumartesi 04.00-09.00 saatleri arasında da bazı hizmetlerde kısa süreli kesintiler yaşanabileceği bildirildi.

Uygulama değişikliği

Devir sonrası mobil uygulamada da yenilikler olacak. Mevcut Enpara.com Cep Şubesi yerine artık "Enpara Bank Cep Şubesi" uygulaması kullanılacak. Kullanıcılar, yönlendirmeyle yeni uygulamayı indirerek işlemlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Kredi kartı limitlerinde düzenleme

Kredi kartı tarafında da değişiklikler yapıldı. QNB ve Enpara kartlarını aynı anda kullanan müşteriler için limitler ayrılacak. İki kartın limitleri birbirinden bağımsız olacak, müşteriler isterlerse limit paylaşımı tercihini kendileri yapabilecek.

