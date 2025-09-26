Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
Sponsorlu İçerik
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor

Türkiye'de dijital bankacılık uygulaması enpara.com biri, bağımsız bir yapıya geçti. Devirle birlikte tüm IBAN numaraları değişirken bu gece saat 23.00'ten itibaren bakım çalışması yapılacak. Eski IBAN'lara yapılan para transferleri ise 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 12:44, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 12:47
Yazdır
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor

QNB Finansbank çatısı altında hizmet veren Enpara.com, yapılan devirle birlikte Enpara Bank A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başladı. 2012'den bu yana dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara'nın tüm ürün ve hesapları, kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan yeni yapıya aktarıldı.

Enpara'da IBAN numaraları değişiyor

Devirle birlikte en kritik değişiklik IBAN numaralarında yaşanacak. Eski sistemde kullanılan ve "111" kodunu içeren IBAN'lar geçerliliğini yitirirken, tüm işlemler yeni IBAN numaraları üzerinden yapılacak. Banka, kira ödemesi gibi düzenli işlemlerde aksama olmaması için eski IBAN'lara gönderilen paraların 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını açıkladı.

Gece yarısı bakım çalışması

Enpara, sistem aktarımı için 26 Eylül Cuma akşamı 23.00 ile ertesi gün sabah 11.00 arasında planlı bakım yapılacağını duyurdu. Ayrıca 27 Eylül Cumartesi 04.00-09.00 saatleri arasında da bazı hizmetlerde kısa süreli kesintiler yaşanabileceği bildirildi.

Uygulama değişikliği
Devir sonrası mobil uygulamada da yenilikler olacak. Mevcut Enpara.com Cep Şubesi yerine artık "Enpara Bank Cep Şubesi" uygulaması kullanılacak. Kullanıcılar, yönlendirmeyle yeni uygulamayı indirerek işlemlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Kredi kartı limitlerinde düzenleme
Kredi kartı tarafında da değişiklikler yapıldı. QNB ve Enpara kartlarını aynı anda kullanan müşteriler için limitler ayrılacak. İki kartın limitleri birbirinden bağımsız olacak, müşteriler isterlerse limit paylaşımı tercihini kendileri yapabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber