Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Adli Olaylar

Bu fotoğraf, 1,5 milyon lira dolandırılmaktan kurtardı

Bursa'da aracını internet üzerinden satışa çıkaran bir vatandaş, kendisini "doktor" olarak tanıtan dolandırıcının kurduğu "sazan sarmalı" oyununa az kalsın düşüyordu. Noterde satışa dakikalar kala duvardaki polis broşürünü gören araç sahibi, durumu fark ederek 112'yi aradı ve 1,5 milyon liralık aracının elinden gitmesini kurtardı. Dolandırıcının telefonla yönlendirmesiyle aracı satmak isteyen ile satın almak isteyen şahıs olay ortaya çıkınca büyük şok yaşadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 12:53, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 14:00
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Karadeniz aracını sahibinden.com'da 1 milyon 500 bin liraya satışa çıkardı. Karadeniz'i arayan dolandırıcı, kendisini doktor olarak tanıtıp pazarlık yaptı ve kapora gönderdi. Dolandırıcı, aracın fotoğraflarını alarak başka bir internet sitesinde 525 bin liradan ilana koydu. Kısa sürede müşteri bulan şahıs, alıcıyı Karadeniz'le buluşturdu.

Kendisini Karadeniz'in "dayısının oğlu" gibi tanıtan dolandırıcı, tarafları notere yönlendirdi. Satış sırasında paranın hesabına geçmediğini fark eden araç sahibi, duvarda asılı "Araç alım-satımında ödemeyi mutlaka ruhsat sahibine yapın" yazılı polis broşürünü görünce şüphelendi. Durumu hemen 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede notere gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık planını son anda engelledi.

"Broşür sayesinde fark ettim"

Yaşadıklarını anlatan Kadir Karadeniz, "Beni il dışından biri arayıp aracı almak istediğini söyledi. Kendini doktor olarak tanıttı. Ufak pazarlık yaptık, anlaştık. Daha sonra aracı almak için yakınının geleceğini ve fiyat konuşmamamı istedi. Biz de ekspertize götürdük, sorun çıkmadı. Notere gittik, fakat hesabıma para gelmeyince işkillendim. Tam o sırada duvarda polis broşürünü gördüm. Dolandırıldığımızı anlayınca 112'yi aradım. Polis ekipleri hemen müdahale etti" dedi.

Şüphelinin, alıcıdan parayı kendi IBAN'ına göndermesini istediği, Karadeniz'in dikkati sayesinde dolandırıcılığın son anda önlendiği öğrenildi.

Polis, araç alım satımlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

