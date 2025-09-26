Hafta sonu hava nasıl olacak?
Emniyet Müdür Yardımcısı vücut geliştirme Türkiye Şampiyonu oldu

Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde, c 45 yaş üstü kategoride Türkiye birincisi oldu. 52 yaşındaki Uygur, elde ettiği bu başarıyla Türkiye'yi İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 13:04, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 14:01
Emniyet Müdür Yardımcısı vücut geliştirme Türkiye Şampiyonu oldu

52 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, İzmir EXPO Fuarı'nda düzenlenen Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde, 45 yaş üstü kategoride Türkiye birincisi oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Uygur, bu yıl düzenlenen seçmelerde birinci olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından kurulan Özel Harekat Gazi ve Engellileri Spor Kulübü adına yarışan Uygur, İspanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyon Müdür verdiği sözü tuttu

Geçtiğimiz yıl Türkiye üçüncüsü olan Uygur, o dönem yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte hedefim dünya şampiyonluğu" demişti

Şehit polisin oğlu, hayallerinden vazgeçmedi

1984 yılında İzmir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan babası Tamer Uygur'un şehit düşmesiyle 11 yaşında babasını kaybeden Türker Uygur, polis olmak için hayallerinden vazgeçmedi. 1993 yılında İzmir Polis Koleji'nden, 1998 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olan Uygur, komiser yardımcısı olarak polisliğe başladı. Emniyet teşkilatında atış eğitimleri konusunda uzmanlaşan Uygur, yurt içi ve yurt dışında pek çok eğitim verdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, 14 yaşından bu yana spora olan ilgisini ise hiç bırakmadı. Türker Uygur, Şimdi ise Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor.

