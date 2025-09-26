Hafta sonu hava nasıl olacak?
"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu, şüpheliler Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 4,5'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Haber Giriş : 26 Eylül 2025 13:45, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 14:21
'Soğuk Savaş' programı sunucusu ve konuğuna 4,5'ar yıl hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, programa ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından hazırlanan video çözüm raporuna yer verildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen şüpheli Enes Akgündüz'ün programın ana temasının gülmek ve güldürmek olduğunu belirttiği ifade edildi.

Kendisine sorulan soruda Hz. Muhammed'in hadisi olduğunu bilmediğini savunan Akgündüz'ün "Programa katıldığımda ilk kez böyle bir şeye dahil olduğum için çok heyecanlıydım ve stres altındaydım. Program boyunca çevremdekiler bana sakin kalmam yönünde telkinlerde bulundular. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar bir düşünceye sahip insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım. Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum." şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı.

İddianamede, ifadesi yer alan şüpheli Boğaç Soydemir ise "Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum, arkadaşlardan duydum. Normal söylenen bir söz olarak biliyordum. Hiçbir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur." dedi.

Soruşturma konusu video içeriğinin halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, içeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1,5 yıldan 4,5'ar yıla kadar hapsi talep edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Ne olmuştu?

Başsavcılıkça, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" Hadis-i Şerif'i üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

