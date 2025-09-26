Samsun'da dehşet: Eşini öldüren kişi trafikte yakalandı

Evde yapılan kontrolde, Yücel G'nin eşi 4 çocuk annesi Fatma G'nin (41) darbedilip başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net