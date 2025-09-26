Hafta sonu hava nasıl olacak?
Canped Emici Külot yeni 24'lü paketlerde en ucuz fiyatlar ile.
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
İlaçla erken doğum yaptırdığı iddia edilen doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon Yatırım
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
MEB'den 24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Genelge
İstanbul'da Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde Rekor Ceza
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Güvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi
'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama
Bakan Tekin: Eğitim hiç kolay olmayacak
Kurtulmuş: 3. Yasama Yılı'nda 798 kanun teklifi Meclis'e sunuldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Milletvekilleri tarafından 798, Cumhurbaşkanı tarafından ise 2 kanun teklifi Meclis'e sunulmuştur. Bu dönemde 32 kanun kabul edilmiş, 46 Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alınmıştır." dedi.

TBMM Tören Salonu'nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, geleneksel olarak her yıl 1 Ekim'de yapılan faaliyet değerlendirmesini paylaştı. TBMM'nin "devlet kuran bir meclis" olma özelliğiyle dünyada eşi benzeri bulunmadığını vurguladı.

"Meclis, Türkiye'deki bütün kurumların güvencesidir"

Meclis'in, yasama yetkisiyle Türkiye'deki tüm kurumların işleyişini belirleyen güçlü bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisinin güçlenmesi, kurumsal yapıların güven içerisinde hareket etmesi için TBMM en önemli teminattır." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma Komisyonu çalışmaları

Kurtulmuş, terörsüz bir Türkiye için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, geniş siyasi katılımla tarihi bir fonksiyon üstlendiğini söyledi. Komisyonun bugüne kadar 12 toplantı yaptığını ve 91 kurum, kuruluş ile kişiden görüş alındığını belirtti.

Gazze diplomasisi

Meclis'in dış politikada da etkin rol üstlendiğini kaydeden Kurtulmuş, özellikle Gazze konusunda TBMM'nin dünyaya örnek olduğunu dile getirdi. "Filistin'in sesi olduk" diyen Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarının Meclis'te ortak bildirilerle kınandığını ve uluslararası platformlarda gündeme taşındığını hatırlattı.

Rakamlarla 3. Yasama Yılı

  • Toplam kanun teklifi: 800 (798 milletvekili, 2 Cumhurbaşkanı)

  • Kabul edilen kanun: 32

  • TBMM kararı: 46

  • Meclis çalışmaları: 901 saat 44 dakika, 37 bin sayfa tutanak

  • Komisyon toplantıları: 995 saat

  • Soru önergeleri: 17 binden fazla (9 bine yakını cevaplandı)

  • Meclis araştırma önergeleri: 1352 (42 kabul edildi, 7 komisyon kuruldu)

Ziyaretçi ve tasarruf verileri

Kurtulmuş, bu yıl TBMM'yi 335 bin kişinin ziyaret ettiğini, Birinci Meclis ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ise 531 bin kişinin gezdiğini açıkladı. "Dijital Parlamento" projesiyle 176 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandığını, enerji verimliliği ve güneş enerjisi yatırımlarıyla milyonlarca lira tasarruf edildiğini söyledi.

TBMM Hastanesi'nin de güçlendirildiğini aktaran Kurtulmuş, son bir yılda 165 bin kişinin acil servis ve poliklinik hizmetlerinden yararlandığını ifade etti.

