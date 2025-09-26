Kurtulmuş: 3. Yasama Yılı'nda 798 kanun teklifi Meclis'e sunuldu

TBMM Tören Salonu'nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, geleneksel olarak her yıl 1 Ekim'de yapılan faaliyet değerlendirmesini paylaştı. TBMM'nin "devlet kuran bir meclis" olma özelliğiyle dünyada eşi benzeri bulunmadığını vurguladı.

"Meclis, Türkiye'deki bütün kurumların güvencesidir"

Meclis'in, yasama yetkisiyle Türkiye'deki tüm kurumların işleyişini belirleyen güçlü bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisinin güçlenmesi, kurumsal yapıların güven içerisinde hareket etmesi için TBMM en önemli teminattır." ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma Komisyonu çalışmaları

Kurtulmuş, terörsüz bir Türkiye için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, geniş siyasi katılımla tarihi bir fonksiyon üstlendiğini söyledi. Komisyonun bugüne kadar 12 toplantı yaptığını ve 91 kurum, kuruluş ile kişiden görüş alındığını belirtti.

Gazze diplomasisi

Meclis'in dış politikada da etkin rol üstlendiğini kaydeden Kurtulmuş, özellikle Gazze konusunda TBMM'nin dünyaya örnek olduğunu dile getirdi. "Filistin'in sesi olduk" diyen Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarının Meclis'te ortak bildirilerle kınandığını ve uluslararası platformlarda gündeme taşındığını hatırlattı.

Rakamlarla 3. Yasama Yılı

Toplam kanun teklifi: 800 (798 milletvekili, 2 Cumhurbaşkanı)

Kabul edilen kanun: 32

TBMM kararı: 46

Meclis çalışmaları: 901 saat 44 dakika, 37 bin sayfa tutanak

Komisyon toplantıları: 995 saat

Soru önergeleri: 17 binden fazla (9 bine yakını cevaplandı)

Meclis araştırma önergeleri: 1352 (42 kabul edildi, 7 komisyon kuruldu)

Ziyaretçi ve tasarruf verileri

Kurtulmuş, bu yıl TBMM'yi 335 bin kişinin ziyaret ettiğini, Birinci Meclis ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ise 531 bin kişinin gezdiğini açıkladı. "Dijital Parlamento" projesiyle 176 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlandığını, enerji verimliliği ve güneş enerjisi yatırımlarıyla milyonlarca lira tasarruf edildiğini söyledi.

TBMM Hastanesi'nin de güçlendirildiğini aktaran Kurtulmuş, son bir yılda 165 bin kişinin acil servis ve poliklinik hizmetlerinden yararlandığını ifade etti.