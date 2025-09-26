Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın

Ehliyet sınavını geçemeyen adayların sıkça başvurduğu bazı yöntemler giderek yaygınlaşıyor ve bu durum yetkililerin de dikkatini çekmeye başladı.

Sınavda kopya düzeği kullanmada belirgin artış var. Sınavlarda yapılan denetimlerde düzenek kullananlar sürekli yakalanıyor.

Kolay yoldan ehliyet almak isteyenlerin başvurduğu iki yöntem dikkat çekiyor. Sınava "joker" adı verilen bir başkasını girmesini sağlamak veya sınavda "düzenek" adı verilen yöntemle kopya çekmek.

CİDDİ ELEKTRONİK BİLGİSİNE İHTİYAÇ VAR

Sınav düzeneği, bir mikro kamera, Wi-Fi cihazı, telefon hattı, mikro kulaklık ve karttan oluşuyor. Sistem adayın soruları okurken bir başkasının da aynı anda kamera ile soruları görerek yanıtlaması üzerine kurulu. 23 Şubat'ta yakalanan bir kadın aday bu cihazlarla sınava girdiğini anlatırken, şöyle demişti:

"Düzeneği, kendimce görünmeyecek şekilde yerleştirdim ve sınava girdim. Düzenek sayesinde sınavı bitirdim ve sınav salonundan ayrılmak istediğim esnada salonda bulunan polis memurlarından biri benden şüphelenerek üzerimi aramak istedi."

"Bunun üzerine düzeneği çıkararak kendi isteğimle polise teslim ettim. Yavaş okumamdan dolayı sınavı geçemeyeceğimi düşündüğüm için bu düzeneği kullandım. Sadece ehliyet almak istemiştim, çok pişmanım. Bir daha asla tekrarlamayacağım."

DÜZENEK İÇİN 15 BİN LİRA İSTENİYOR

Kütahya'da yaşanan bir başka olayda ise, Bekir K. isimli bir aday, 6 kez başarılı olamadığı için sınava düzenekle girdiğini söyledi. Bu aday ödediği ücreti şöyle anlattı:

"Ehliyet sınavından geçemeyince böyle bir yol buldum. İnternetten yaptığım araştırmada birini buldum. Sınavı geçmem halinde 15 bin lira vermek üzere anlaştım. Sınav günü tanımadığım kişi ilçeye geldi. Üzerime kamera ve kulaklık düzeneğini kurdu."

GÖMLEK DÜĞMESİNDE KAMERA SİSTEMİ

Bu olayda Bekir K.'ya yardımcı olan isim de yakalanmıştı.

Sınavda gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayla soruları karşı tarafa gösteren Bekir K, kulaklık sayesinde de cevapları alıp işaretleme yaptı. Bu sırada sınav görevlisi dijital kopya düzeneğini fark etti. Aday yakalandı ve gözaltına alındı.

Adaya soruları yanıtlayan kişinin evinde, kopya düzeneği için sim kart okuyucu, verici ve alıcı cihaz ele geçirildi. Polis ekipleri, soruların cevaplarını görüp, kulaklıkla ona doğru cevapları söyleyen diğer şüphelinin ise daha önce aynı suçtan 7 kaydı bulunan Fecri K. olduğunu tespit etti.

Bu olayda da görüldüğü gibi, bu düzenekleri satanlar ve adaya yardımcı olacağını ileri sürerek para alanlar genelde sabıkalı isimler. Düzenekler anlaşıldığı kadarya adayla anlaşıldığı zaman geçici hizmet veriyor, yani adaya yerleştiriliyor, sınav sonrası geri alınıyor ve başka adaylarda da kullanılıyor.

Düzenekler aslında ucuz sistemler değil ve sıradan bir adayın bu sistemi kurması mümkün değil. Bu sistemleri daha yüksek bedelle satanlar var. Sistemin çalışması için, wifi bağlantı cihazı, düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 adet sim kart girişli cihaz ve 2 veya 3 adet mikro kulak içi kulaklık ile mikrofonun uyumlu çalışması gerekiyor.

SINAVA JOKER GİRMESİ CİDDİ SUÇ

Ehliyette kolay yolu seçenlerin ikinci tercihi ise "Jokerler". Joker, sınav başkasının yerine giren adaya verilen isim.

Jokerlerin adresi de sosyal medya. Ehliyet almak isteyenlerin yerine sınava giren "joker şirketleri" sürekli ilan veriyor. "Sınav yok, kurs yok, beklemek yok" şeklinde pazarlama yapan bu sözde şirketler 12 bin liraya "sınavsız ehliyet" sözü veriyor.

JOKERLER ADAYIN TİPİNE GÖRE BULUNUYOR

Müşterinin cinsiyetine, yaşına, görünüşüne göre her tipten joker bulunuyor. Benzerliği artırmak için gerekirse makyaj da yapılıyor. Jokerler, yakalanmamak için TC kimlik numarasından kardeşlerinin isimlerine kadar adayın tüm kişisel bilgilerini ezberliyorlar.

Bu yöntemlerin tümü, dolandırıcılar için gelir kapısı. Sosyal medyada örgütlenen dolandırıcılar "joker" arayanlarla temas kuruyor.

Ehliyet alımı için adayların kurslara katılımların ardından teorik sınava girmesi sonrasında da direksiyon sınavına girerek başarı sağlaması gerekiyor. Direksiyon sınavından korkan ya da yazılı sınavı geçemeyeceğini düşünen kişiler joker şirketlere başvurabiliyor.

Bu tür kişiler sosyal medyadan "sınavsız ehliyet" ve "kopya düzeneğiyle" ehliyet almaya yönlendiriliyor.

YASAL DÜZENLEME TALEBİ VAR

Ntv.com.tr'ye konuşan Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu (TUSEKON) İstanbul Temsilcisi Murat Tekin ise sınavlarla ilgili yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Tekin, herkesin düzeyine göre sınav yapılması gerektiğini belirtilirken, bu durum sonrası kopya düzeneği yöntemlerinin ortadan kalkacağını savundu.

SEKTÖR HALİNE GELMİŞ

Türkiye'de 4 bin 700 sürücü kursu olduğunu söyleyen Tekin, kopya düzeneği kuran ekiplerin olduğunu öne sürdü.

Tekin, "joker" olarak tabir edilen bu kişilerin para karşılığı bu işi sektör haline getirdiklerini söyledi.

Ayrıca Tekin, sosyal medyada "sınavsız ehliyet" adı altında verilen sahte ilanlarla bu yönteme başvuran kişilerin dolandırıcıların kurbanı olduğunu belirtti. Tekin, "sınavsız ehliyet"in söz konusu olmadığını söyledi.

TRAFİKTEKİ TEHLİKE

Bu tür düzenekle ehliyet sınavına katılan adayların ise trafiğe çıktıklarında tehlike arz etiğini belirten Tekin, insan hayatını ilgilendiren her konuda sürücü kurslarından eğitim alınması gerektiğini vurguladı.

"Sıfır bilgiye sahip olarak ehliyet alan sürücüler, trafiğe çıktıklarında tabelalardan, yol ayrımlarından, kurallardan, geçiş üstünlüklerinden, sinyalden dahi haberleri olmuyor." diyen Tekin, bilinmeyen kuralın ölüme götüreceğini söyledi.

KANUNDA CEZASI AÇIKCA BELİRTİLİYOR

Kanunlar, sınavlarda kopya çeken ya da kopyaya teşebbüs edenler ile sınavlarda yerine joker aday sokan adaylara yönelik ceza hükümleri içeriyor.

6114 sayılı ÖSYM Hizmetleri Kanunu'nun 10. maddesine göre başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

Sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlarla, kopya ve benzeri davranışların tespit edilmesi halinde adayın sınavı geçersiz sayılıyor.

Bu sınav veya yerleştirmeyle kendisine sağlanan haklar geri alınıyor.

EHLİYET SINAVINDA KOPYA ÇEKMENİN CEZASI AĞIR

Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilirse, adayın bu oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday, beş yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramaz.

KAMERA KAYITLARI İZLENEREK DE SINAV İPTAL EDİLEBİLİYOR

Sınav bina sorumlularının ve gözetmenlerin tuttuğu tutanaklar, kamera kayıtları, emniyet aramalarında çıkan sonuçlar, inceleme süreçlerinin kaynağını oluşturuyor.

Şüpheli durumlarda, kamera kayıtları incelenerek sınavın iptaline ve men cezasına karar verilebiliyor.

Bu arada, sınav salonundan fotoğraf çeken veya telefonla sınava girenlere de kopya şüphesiyle işlem yapılıyor.