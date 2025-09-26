Malatya'da korkutan deprem!
AFAD Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 15:50, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 15:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.