Malatya'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

