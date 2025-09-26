Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partinin önde gelen isimlerinden Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 üyenin "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 16:32, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 16:34
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.09.2025 tarihli toplantı kararına göre, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş, Parti Tüzüğü'nün 68/1-b maddesinde yer alan "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü uyarınca partiden kesin olarak ihraç edildi.
Toplantıda ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ye sevk edilen Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez'in sevk kararına yaptıkları itirazların reddine karar verildi. Bu isimler hakkındaki tedbirin devam edeceği bildirildi.