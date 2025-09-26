Polis Memurunun işlediği kadın cinayetinde yeni gelişme

Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın emniyet ifadesini, zanlı Cemil K. ile paylaşan biri tutuklu iki polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Sanıkların 8'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara kararı açıklayan hakim, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol hükmünü devamına karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelendiğini iddia etmişti.

İddialara ilişkin çalışma başlatılırken kayıp Tokyaz'ın cesedi parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.

CİNAYETİN NEDENİ NE?

Cemil K'nin yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu iddia edilmişti.

Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla iki polis memuru tutuklanmıştı.

Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti.

Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı. Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil K'nin bilgilerini sorguladıkları belirlendi.