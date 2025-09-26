Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Kocaeli'de servis şoförü, otomobil sürücüsünü tehdit etti

Gebze ilçesinde bir servis şoförü, trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit ederken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik magandası dehşet saçtı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüsünü tehdit ettiğine dair görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlatıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilen şoför hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

25 Eylül'de olaya karışan servis şöförü tespit edilerek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca trafik yönünden kusurlu eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır.

"NEFESİNİ KESERİM"

Otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, servis şoförünün aracın önünü kestikten sonra, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehditler savurduğu duyuluyor.


