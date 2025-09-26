Katil Netanyahu BM kürsüsünde protesto edildi

Soykırımcı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda boş bir salona hitap etti. Çok sayıda delege salonu terk etti.

Katil Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı savaşını sürdüreceğini söyledi.

Gazze'de sivillerin ayrılması için bildiriler attıklarını, ancak Hamas'ın buna engel olduğunu öne sürdü.

Katil Netanyahu, "7 Ekim sonrası İsrail'e verilen destek buharlaştı. Birçok lider aşırı İslamcıların baskısına boyun eğdi. Onlara sesleniyorum: İsrail'i desteklemelisiniz." ifadesini kullandı.

Almanlarla görüşmelerinde, İsrail'in "kimsenin yapmak istemediği kirli işleri yaptığı" yönünde ifadeler duyduğunu aktardı.