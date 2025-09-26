Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 18:57, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 18:58


İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer'ı ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

