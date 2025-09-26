İstanbul'da kargo yüklü kamyonetten alevler yükseldi
Küçükçekmece'de kargo yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası araç ve içindeki kargo malzemeleri tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.
26 Eylül 2025
İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki kargo yüklü kamyonetin motorunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Aracından inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonete müdahale ederek yangını söndürdü.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın sonrası araç ve içindeki kargo malzemeleri tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.