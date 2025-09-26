Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2025 22:06, Son Güncelleme : 26 Eylül 2025 22:07
Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor.
Ardından ise sanatçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.
Cenazesi İstanbul'a gönderildi
Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.
Güllü'nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.