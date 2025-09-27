O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
Bursa'da orman yangını
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Kurtulmuş: Türkiye'de meşruiyetin kaynağı millet iradesidir
Valilik açıkladı: Güllü, kızıyla eğlenirken camdan düştü
YKS'de başarıya MEBİ desteği: Öğrenciler hedeflerine ulaşıyor
Erdoğan: ABD gezisi atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzeldi
Bahçeli anlattı: TRÇ İttifakı çağrısını neden yaptı?
CHP'nin itirazı reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Hiç öğrencinin gelmediği öğretmenlik bölümü: Kontenjan düşürüldü, ilgi sıfır
Can Medya'yı yönetecek isimler belli oldu
Organ bağışı artık dijital ortamda: e-Devlet ve e-Nabız devrede
THY'den dev Boeing siparişi: 75 Dreamliner için anlaşma sağlandı
Okuldan pes dedirten tavır: Çok kibar çocuk yetiştirmişsiniz!
Sahte faturaya karşı yeni önlem: 'Bilmiyordum' dönemi bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
'Bıçak parası' iddiasında Akademisyen Görevden Uzaklaştırdı
Vedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li Belediyelerde
27 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

27 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 27 Eylül 2025 00:01, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 00:03
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'i ziyaret edecek, parti genel merkezinde Parti Meclisi Toplantısı'na, Afyonkarahisar "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine, Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.00/10.00/Afyonkarahisar/16.00/Uşak/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Birinci Vazifen" sloganıyla düzenlenen mitinge katılacak.

(Mersin/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, Ahi Evran Üniversitesi öğrenci yurdu açılış ve 38. Ahilik Haftası kapanış törenlerine iştirak edecek.

(Kırşehir/15.00/15.45/16.00/16.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, 150 civarında devlet ve hükümet başkanının katılımıyla New York'ta devam edecek.

(New York)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Kaçkar Dağları'nda yapılacak Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye Etabı 20K startını verecek.

(Rize/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına; ikas Eyüpspor-Göztepe, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Gaziantep/17.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 8. haftası; Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

4- Nesine 2. Lig'in 6. haftası, Kırmızı Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 4. haftası, gruplarda oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına; Bahçeşehir Koleji-Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş Gain-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasına, 4 karşılaşmayla devam edilecek.

8- EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçlarında; Ortahisar Belediyespor, Polonya'nın Energa Start Elblag takımını konuk edecek, Üsküdar Belediyespor ise Polonya'nın KPR Gminy ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Trabzon/17.00/Kobierzyce/18.00)

9- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in altıncı hafta müsabakaları oynanacak. Depsaş Enerji-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-Ankara Hentbol, Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor-Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/18.00/İstanbul/Rize/Bursa/17.00/Muğla/18.00)

10- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Alcaniz/12.00/15.00)

