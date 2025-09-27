Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Tokaç müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada, sürücüler ile otomobil ve traktörde bulunan İ.S.K, O.B, İ.Ş. ve İsmail Tokaç (20) yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net