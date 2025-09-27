Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

27 Eylül 2025 07:31
M.M.T. yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde, aynı yönde ilerleyen H.U. yönetimindeki 37 EE 514 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobil ve traktörde bulunan İ.S.K, O.B, İ.Ş. ve İsmail Tokaç (20) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Tokaç müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

