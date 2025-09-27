BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin yapılması planlanan 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 07:55, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 07:53
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.