BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

