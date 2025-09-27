Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi

Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketiyle bilişim suçlarına karşı cezaların artacağını ve suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimlerinin değişeceğini açıkladı.

Haber Giriş : 27 Eylül 2025 08:25, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 08:28
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ekim ayında Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi ile internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve trafikte yol kesme gibi suçlara yönelik cezaların artırılacağını belirtti. Paketteki önemli bir ayrıntı ise suça sürüklenen çocuklarla ilgili ceza indirimlerinde yaş arttıkça oranların azalacak olmasıdır. Bu düzenleme ile özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek. Ayrıca, bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçlar güçlendirilecek ve düğün ile asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacak. Kurusıkı tabancalar da bu düzenleme dahilinde değerlendirilecek.

11. Yargı Paketi'nde Öne Çıkanlar

  • İnternet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlara yönelik cezalar artırılacak.
  • Bilişim suçlarına karşı yargının araçları güçlendirilecek.
  • Düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacak.
  • Kurusıkı tabancalar yeni düzenlemeye dahil edilecek.
  • Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.
  • Suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimlerinde yaş arttıkça oran azalacak.

Af Düzenlemesi Olmayacak

Pakette af ile ilgili bir düzenleme olmayacağı öngörülüyor.

Dava Süreçleriyle İlgili Düzenlemeler

  • Ortaklığın giderilmesi davalarında ilk satış, hissedarlar arasında taşınmazın rayiç bedeli üzerinden yapılacak.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklikle avukatların talepleri doğrudan reddedilemeyecek, reddedilirse özel gerekçe yazılacak.
  • E-duruşma uygulaması genişletilerek ön inceleme duruşmalarında da kullanılabilecek.
  • Ara buluculukta taraf vekilleri için ücret düzenlemesi yapılacak.
  • Bonolarda karekod uygulaması zorunlu hale gelecek.
  • Belirsiz alacak davaları kaldırılacak, kısmi davalarda zamanaşımı kesilecek.
  • Yargıtay'da yetki ve görevden bozma olmayacak, bu hususlar istinaf aşamasında çözülecek.
