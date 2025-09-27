Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.

Irak-Türkiye ham Petrol Boru Hattı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli ve11 ili etkisi altına alan yaşanan depremler nedeniyle herhangi bir kazanın yaşanmaması için tedbiren kapatılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, Irak-Türkiye petrol hattı ile ilgili önemli bir detayı paylaştı.

BORU HATTINDAN AKIŞ TEKRAR BAŞLADI

Bakan Bayraktar paylaşımında, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." dedi.

IRAK RESMİ AJANSINDAN DA AÇIKLAMA

Irak resmi haber ajansı İNA, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sahalardan çıkarılan petrolün ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi.

PETROL İHRACATI YENİDEN BAŞLADI

Buna göre Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla petrol ihracatına yeniden başlandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY'deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.


