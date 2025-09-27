Kamyonet kasasında gizlenen 20 kaçak göçmen yakalandı
Kentte polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasında 16'sı kadın 4'ü erkek toplam 20 göçmeni yakalanırken olayda yakalanan organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.
27 Eylül 2025
Hatay'da düzensiz göç ile mücadele sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor.
20 GÖÇMEN YAKALANDI
Bu çerçevede, analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen kamyonet Reyhanlı-Antakya yolu üzerinde durduruldu.
Kamyonette; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 4'ü erkek 16'sı kadın toplam 20 yabancı göçmen şahıs yakalandı.
ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI
Olayla ilgili yakalanan şüphelisi H.A. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda yakalanan göçmenler, işlemleri ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.