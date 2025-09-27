Kamyonet kasasında gizlenen 20 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da düzensiz göç ile mücadele sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor.

20 GÖÇMEN YAKALANDI

Bu çerçevede, analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen kamyonet Reyhanlı-Antakya yolu üzerinde durduruldu.

Kamyonette; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 4'ü erkek 16'sı kadın toplam 20 yabancı göçmen şahıs yakalandı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan şüphelisi H.A. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yakalanan göçmenler, işlemleri ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.