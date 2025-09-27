TCMB: Yabancıdan borsada 3 ayın en hızlı alımı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 10:09, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 10:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 19 Eylül haftasında yurt dışı yerleşikler 407,6 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
Yabancı eylülün ilk yarısında hisselerde satıcı konumundaydı.
Böylelikle yabancının hisselerde net alımı 13 Haziran haftasından bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.
3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Yabancı hisselerde net alımlara 3 ayın en yüksek seviyesiyle döndü.