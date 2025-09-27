TCMB: Yabancıdan borsada 3 ayın en hızlı alımı

Böylelikle yabancının hisselerde net alımı 13 Haziran haftasından bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 19 Eylül haftasında yurt dışı yerleşikler 407,6 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net