Gece yarısı husumetlisinin aracını kundaklayan şahıs gözaltına alındı
Yıldırım ilçesinde gece yarısı ticari araç kundaklandı. Araç sahibi E.Ş., husumetlisi H.T.'nin aracını ateşe verdiğini öne sürerken polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 10:16, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 10:19
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobilden yükselen alevler geceyi aydınlattı.
Aralarında husumet bulunan E.Ş. aracını kapısının önüne park etti.
VATANDAŞLAR POLİSE HABER VERDİ
Gece sessizliğini bozan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bu sırada çevrede bulunanlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Kısa sürede söndürülen yangında otomobilin sol arka tampon kısmı zarar gördü.
HUSUMETLİSİNİN ADINI VERDİ
Aracın sahibi E.Ş., ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından, uzun süredir aralarında husumet bulunan H.T.'nin aracı ateşe verdiğini belirtti.
Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.