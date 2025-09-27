TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.
27 Eylül 2025
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletmenin yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle satılacak.
İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.
İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecek.