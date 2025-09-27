İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybetti

Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 11:00, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 10:53
Yazdır
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, sabah erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Cemel ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yetkilileri de kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında, 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları da orta kesimdeki Zuveyda beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'nin doğusundaki Hacer Caddesi'nde Şurafa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Kaynaklar, aynı saldırıda en az 13 kişinin halen enkaz altında bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda da ayrıca 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 518 kişi de yaralandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber