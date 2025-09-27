Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Ana sayfaHaberler Dünya

Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sosyal medyanın günümüz çatışmalarında belirleyici bir araç olduğunu belirterek TikTok'un el değiştirmesinin stratejik önem taşıdığını söyledi. Netanyahu ayrıca X (eski Twitter) ve diğer platformlarla ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 11:11, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 11:15
Yazdır
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı

Sosyal medya uygulamalarının bir çoğu İsrail veya İsrail'e bağlılığıyla bilinen isimlere ait. Bunların başında instagram ve facebook geliyor. Her iki sosyal medya devi, halen de Gazze'de soykırım olduğunu belirten sosyal medya hesaplarını yasaklıyor.

- Netahyahu'nun hedefinde iki sosyal medya devi bulunuyor: X ve Tiktok

Sosyal medya uygulamalarındaki İsrail etkisi Netanyahu'nun itirafıyla doğrulandı. Netanyahu, bugün Amerikalı etkili kişilere verdiği brifingde, "Silahlar zamanla değişir... en önemlisi sosyal medyadır. Şu anda yapılan en önemli satın alma TikTok... Umarım gerçekleşir çünkü sonuçları olabilir." dedi.

Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmaması karşılığında; Oracle'ın kurucusu ve CEO'su Larry Ellison, Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu ve Başkanı Rupert Murdoch devralacağı dün medyaya yansımıştı. Netanyahu bu açıklamasıyla etki gücü altındaki sosyal medya mecraları arasına Tiktok'un alınacağını açıklamış oldu

Netanyahu eski adıyla twitter yeni adıyla X platformu için ise şu değerlendirmeyi yaptı: " X için Elon Musk ile konuşmamız gerek. O bir düşman değil, bir dost. Onunla konuşmalıyız. Şimdi eğer bu ikisini elde edebilirsek çok şey kazanırız."

X hali hazırda İsrail'e direkt olarak karşı bir tavır almasa da İnstagram veya facebook ise yasaklama veya hesapları askıya alma yoluna gitmiyor

Sosyal medyanın çatışma iletişimindeki rolü

Netanyahu'nun açıklamaları, sosyal medya platformlarının çatışma ve mücadele sahalarında bilgi, algı yönetimi ve kamuoyu oluşturmadaki önemine işaret ediyor. Uzmanlar, sosyal medya araçlarının askeri kapasitenin yanı sıra diplomasi, kamu diplomasisi ve kriz iletişimi üzerinde de doğrudan etkisi olduğunu söylüyor. Bu nedenle bazı aktörlerin stratejik mecralara erişim veya etki sağlama çabaları sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber