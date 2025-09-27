Emine Erdoğan: Sıfır Atık projesi, dünyanın sahiplendiği ortak bir değer oldu

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'de "Dünya ortak evimiz" diyerek başlattıkları Sıfır Atık yolculuğunun 8'inci yılında olduğunu belirtti.

"Sıfır Atık" projesinin yalnızca çevre girişimi değil, vicdanları harekete geçiren bir dönüşüm olduğunu kaydeden Erdoğan, "Her adımı suyu, toprağı, havayı ve gökyüzünü paylaştığımız bütün canlılar için attık. Bu yolculukta gördük ki samimiyetle ve kararlılıkla atılan küçük adımlar, büyük küresel harekete dönüşebiliyor. Her başarıyla insanlığın biraz daha yaklaştığı, yaşanabilir bir geleceğin sevincini yaşadık." görüşlerini aktardı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararı, bu emeğin en güçlü nişanesidir. Ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilanı, BM çatısı altında Başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Danışma Kurulunun kurulması ve ülkemizde Sıfır Atık Vakfının faaliyete geçmesiyle ne mutlu ki Sıfır Atık projesi, tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer olmuştur. Bugün daha temiz bir gelecek için çarpan milyonlarca yüreğin ortak dili 'Sıfır Atık'tır. Bu yaklaşımın nice yıllar, nice nesiller boyu sürmesi dileğiyle..."

Erdoğan, paylaşımında projeye ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.



