Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden

Giresun Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Fuat Köse, 23 Eylül 2025 Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun il binasında düzenlenen ilçe başkanı aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalarla kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

CHP'li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, belediyedeki işçi alımlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köse, işe alınan personelin büyük bölümünün CHP'lilerden veya CHP referansıyla seçildiğini ifade etti.

Köse, işe alınan personellerle ilgili ise, "İşe almış olduğumuz personellerin yüzde 75-80'i CHP ailesinden veya CHP referansıyla gelmektedir. İl ve ilçe başkanından yönlendirilip gelenler vardır. Bunun dışında aldıklarımız ise hemşeri derneklerinden birkaç kişi olmuştur. Çünkü seçim döneminde tekrar bu derneklerin kapısına gideceğiz. Adaylarımız da rahatlıkla bu kapılara gidebilsin diye bu tercihleri yaptık" dedi. -