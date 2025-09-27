Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 12:11, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.