Adana Şehir Hastanesi nakil bekleyen 75 çocuğa 'umut' oldu

Hastanede iki yıl önce kurulan merkezde lösemi ve Akdeniz anemisi (talasemi) başta olmak üzere birçok hematolojik hastalığın tedavisi gerçekleştiriliyor.

Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden çok sayıda hastaya hizmet sunulan merkezde açıldığı günden bu yana 75 çocuk, gerçekleştirilen nakillerle sağlığına kavuştu.

"Hastalarımız, tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanmaktadır"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, kemik iliği nakil servisinde 10 yatak ve laboratuvarların bulunduğunu söyledi.

Merkezin yüksek başarı oranına sahip olduğunu belirten Çiloğlu, "Kısa sürede onlarca çocuğumuza umut olmak ve ailelerinin yüzünü güldürmek, bizim için büyük mutluluktur. Hastalarımız, burada tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanmaktadır. İki yılda 20 nakil beklerken 75 hastaya ulaşmak, bizim için sevindiricidir." diye konuştu.

Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Defne Ay Tuncel de merkezde önemli ve başarılı nakillerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Merkezin başarısına değinen Tuncel, "Bakanlığımız, yeni kurulan merkezlerde ilk 3 yıl için yıllık 10 nakil yapılmasını beklemektedir. Biz ise iki yıl içerisinde 75 nakile ulaştık. Bu, bizim için çok kıymetli." dedi.

Tuncel, her hastanın nakil öncesi ayrı ayrı değerlendirildiğini ve en uygun tedavi planının uygulandığını belirtti.

Nakil öncesi hazırlık aşamasında tüm birimlerle titizlikle çalıştıklarını ifade eden Tuncel, şöyle konuştu:

"Hastalarımıza otolog (kişinin kendi kök hücresinden), haploidentik (yarı uyumlu akraba vericisinden), allojenik akraba içi (tam uyumlu akrabadan) ve allojenik akraba dışı verici bireylerden kök hücre nakilleri yapmaktayız."

"Başarı oranımız allojenik nakillerde yüzde 92, otolog nakillerde yüzde 100"

Uluslararası Avrupa Birliği verilerine göre allojenik kök hücre nakillerinde başarı oranının yüzde 85-90 civarında olduğunun altını çizen Tuncel, "Bizim başarı oranımız allojenik nakillerde yüzde 92, otolog nakillerde ise istatistiksel olarak yüzde 100. Bu da merkezimizin ne kadar güçlü ve etkili çalıştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Akraba içi vericilerin öncelikli olduğunu ancak her çocuk için bunun mümkün olmadığını dile getiren Tuncel, kök hücre bağışı çağrısında bulundu.