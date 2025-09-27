Preveze Deniz Zaferi törenlerle kutlandı

Kutlamalar, Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nda yapılan törenle başladı. Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, anıta çelenk sundu.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Güler, mesajında, Türk milletinin denizlerdeki destansı zaferi Preveze'nin 487'nci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'nın dahiyane liderliğinde 1538'de birleşik Haçlı donanmasına karşı kazanılan Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Güler, komuta heyetinin stratejik dehasını, leventlerin cesaretini ve donanmanın sarsılmaz gücünü tüm dünyaya gösteren bu zaferin, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirirken aynı zamanda asırlar boyunca sürecek deniz hakimiyetinin başlangıcı olduğunu dünya siyasi ve ticari dengelerini kökten değiştirdiğini belirtti.

Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Bu şanlı mirası devralan Deniz Kuvvetlerimiz, 'mavi vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, dünya denizlerinde de barış ve istikrarın sağlanması için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Deniz Kuvvetlerimiz, üstün nitelikli personeli, yerli ve milli savunma sanayimizin tasarlayıp ürettiği son teknoloji sistemleriyle caydırıcı bir güç olarak bölgemizde ve küresel alanda gurur kaynağımızdır. Unutulmamalıdır ki denizler, ekonomik kalkınmanın, ticaretin ve diplomasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda Deniz Kuvvetlerimizin gücü, ülkemizin deniz ekonomisini ve stratejik konumunu daha da ileriye taşıyacaktır. Bu alanda köklü bir geçmişe sahip bir medeniyetin mirasçıları olan bizlere düşen sorumluluk da donanmamızı teşkilat, personel ve teçhizat bakımından daha üst seviyelere çıkarmak için üstün bir gayretle çalışmaktır."

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile başladıkları Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Deniz Kuvvetlerinin üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, şanlı bayrağı tüm denizlerde dalgalandırmaya ve asil milletin gururu olmaya devamı edeceğinin altını çizen Güler, başta Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Komutanlığın başarı çıtasını daha yüksek seviyelere taşımak için büyük gayret ve özveriyle çalışan personeli kutladı.

"Türk Deniz Kuvvetleri, Türk bayrağını tüm denizlerde şerefle dalgalandırmaktadır"

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, törende yaptığı konuşmada, şanlı deniz harp tarihinin en büyük zaferi Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanı içinde olduklarını ifade etti.

Bakıoğlu, "Denizlere hakim olan, cihana hakim olur vizyonu kapsamında, 487 yıl önce olduğu gibi bugün de coğrafyasının en güçlü deniz kuvveti olan Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevini başarıyla sürdürerek dünya denizlerinde harekat icra etmekte ve Türk bayrağını tüm denizlerde şerefle dalgalandırmaktadır. Deniz harp tarihimizin altın sayfasını oluşturan ve bizlere daima onurla anacağımız bu müstesna zaferi armağan eden kahraman denizcilerimizi ve başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, huzurlarında tazimle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun." diye konuştu.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da kutlama mesajları okundu.

Mesajların okunmasının ardından Kuzey Deniz Saha Komutanı Bakıoğlu, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'ta bulunan Türbesi'nde anıt özel defterini ve türbe şeref defterini imzaladı.



