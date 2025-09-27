Preveze Deniz Zaferi törenlerle kutlandı

Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyor
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi CHP'den ihraç edildi
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Ehliyet sınavları için uyarı. Düzenek ve jokerlere kanmayın
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
55 yıllık miras davası: Doğal sit kararıyla karmaşa derinleşti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Preveze Deniz Zaferi törenlerle kutlandı

İstanbul'da, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 14:16, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 14:17
Yazdır
Preveze Deniz Zaferi törenlerle kutlandı

Kutlamalar, Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı'nda yapılan törenle başladı. Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, anıta çelenk sundu.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. Güler, mesajında, Türk milletinin denizlerdeki destansı zaferi Preveze'nin 487'nci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'nın dahiyane liderliğinde 1538'de birleşik Haçlı donanmasına karşı kazanılan Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Güler, komuta heyetinin stratejik dehasını, leventlerin cesaretini ve donanmanın sarsılmaz gücünü tüm dünyaya gösteren bu zaferin, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirirken aynı zamanda asırlar boyunca sürecek deniz hakimiyetinin başlangıcı olduğunu dünya siyasi ve ticari dengelerini kökten değiştirdiğini belirtti.

Güler, mesajında şunları kaydetti:

"Bu şanlı mirası devralan Deniz Kuvvetlerimiz, 'mavi vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, dünya denizlerinde de barış ve istikrarın sağlanması için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Deniz Kuvvetlerimiz, üstün nitelikli personeli, yerli ve milli savunma sanayimizin tasarlayıp ürettiği son teknoloji sistemleriyle caydırıcı bir güç olarak bölgemizde ve küresel alanda gurur kaynağımızdır. Unutulmamalıdır ki denizler, ekonomik kalkınmanın, ticaretin ve diplomasinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda Deniz Kuvvetlerimizin gücü, ülkemizin deniz ekonomisini ve stratejik konumunu daha da ileriye taşıyacaktır. Bu alanda köklü bir geçmişe sahip bir medeniyetin mirasçıları olan bizlere düşen sorumluluk da donanmamızı teşkilat, personel ve teçhizat bakımından daha üst seviyelere çıkarmak için üstün bir gayretle çalışmaktır."

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile başladıkları Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da Deniz Kuvvetlerinin üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, şanlı bayrağı tüm denizlerde dalgalandırmaya ve asil milletin gururu olmaya devamı edeceğinin altını çizen Güler, başta Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Komutanlığın başarı çıtasını daha yüksek seviyelere taşımak için büyük gayret ve özveriyle çalışan personeli kutladı.

"Türk Deniz Kuvvetleri, Türk bayrağını tüm denizlerde şerefle dalgalandırmaktadır"

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, törende yaptığı konuşmada, şanlı deniz harp tarihinin en büyük zaferi Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanı içinde olduklarını ifade etti.

Bakıoğlu, "Denizlere hakim olan, cihana hakim olur vizyonu kapsamında, 487 yıl önce olduğu gibi bugün de coğrafyasının en güçlü deniz kuvveti olan Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevini başarıyla sürdürerek dünya denizlerinde harekat icra etmekte ve Türk bayrağını tüm denizlerde şerefle dalgalandırmaktadır. Deniz harp tarihimizin altın sayfasını oluşturan ve bizlere daima onurla anacağımız bu müstesna zaferi armağan eden kahraman denizcilerimizi ve başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, huzurlarında tazimle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun." diye konuştu.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da kutlama mesajları okundu.

Mesajların okunmasının ardından Kuzey Deniz Saha Komutanı Bakıoğlu, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'ta bulunan Türbesi'nde anıt özel defterini ve türbe şeref defterini imzaladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber