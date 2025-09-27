Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık

Bakan Uraloğlu, AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin halka yeterince anlatılamadığını ve yatırımların önemini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerin halka yeterince anlatılamadığını belirterek, "Yaptığımız hizmetleri eğer mümkün olsa da bir oy terazisine koysak biz her yerden yüzde 80-90 oy alırız" dedi. Amasya'da Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışına katılmak üzere şehre gelen Bakan Uraloğlu, Amasya Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bakan Uraloğlu, hizmetlerin halk nezdinde karşılık bulduğunu ancak yeterince anlatılamadığına dikkat çekti.

Yaptığımız Hizmetleri Teraziye Koysak Yüzde 90 Oy Alırız

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her tarafında ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya gayret ettiklerini söyledi. AK Parti hükümetleri zamanında Amasya'da ulaştırma ve altyapı alanında 52 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret etti.

  • Yapılan hizmetlerin oy terazisine konulması halinde her yerden yüzde 80-90 oy alınabileceğini belirtti.
  • Kendilerini anlatmakta zorlandıklarını, ancak insanlara dokunmanın ve gönüllere girebilmenin daha kıymetli olduğunu vurguladı.

Böyle Bir Liderimiz Olduğu İçin Ne Kadar Şükretsek Azdır

Herkese dokunup ülkenin bekası ve geleceği için destek isteyeceklerini belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol yürümenin kendileri için şeref olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'nın, "Allahutaala bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır." dediğini aktardı.

Mazlum İnsanlara Dertlenen Bir Liderimiz Var

Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı'nın konuşması ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından karşılanmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Milletin genel ekseriyetinin de bu durumdan gurur duyduğunu, mazlum insanlara dertlenen bir dünya liderinin başlarında olduğunu belirtti. Sonuna kadar Cumhurbaşkanı'nın arkasında olduklarını, onun bütün Müslümanların ve mazlum insanların dertleriyle ilgilendiğine şahit olduklarını söyledi.

Allahutaala'nın Cumhurbaşkanı'nın ömrünü uzun etmesini ve ülkeye daha çok hizmet etmeyi nasip etmesini diledi.


