CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Mavi Vatan'a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
EPDK'den akaryakıt ve LPG promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı

Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel sistemdeki krizleri ve gençlerin gelecekteki rolünü değerlendirdi.

27 Eylül 2025 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Ülkemizin güçlü yarınları için geleceğimizi inşa eden gençlerimizin her biri asrın yıldızlarıdır. Tarihi bir dönemden geçiyoruz ve belirsizlik ile istikrarsızlık anaforu dalga dalga yayılıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, gıda zincirlerinin sağlıklı işlenmesine kadar türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız.

Günümüzün Zorlukları ve Küresel Sistem

Şu manzarayı net görüyoruz: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen itibarını yitirdi. Evrensel değerler rafa kalktı ve küresel barış yerini savaş girdabına bırakmıştır. BM Güvenlik Konseyi gibi mekanizmaların görevi çatışmaları durdurmaktır; ancak gelinen noktada çözümün anahtarı olmak yerine sorunun parçası olmuştur.

Küresel Kriz ve Bölgesel Yük

Çok büyük bir sistem krizi var. Küresel sistemin iflas ettiğini söylerken hamaset olsun diye söylemiyoruz. İflas etmiş sistemin yükünü çeken bölgede yer alıyoruz. Kriz, soykırım ve zulümlerin tamamı bu coğrafyada yaşanıyor.

Tarihi Sorumluluk ve Yardımseverlik

Bu millet tarihin hiçbir döneminde 'Bana ne?' dememiştir. Her zaman uzak yakın demeden 'imdat' diyenin yardımına koşmuştur.

Çözüme liderlik etmek bizim görevimizdir.

Bizim tek amacımız var o da bölgede barışın, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır.

Komşumuz Suriye'de tam 14 yıl boyunca, eli kanlı rejimin karşısında Suriyeli mazlumların yanında durduk. Biz onları asla yalnız bırakmadık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında bunları yaptık. Biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Gazze'de bunu yapıyoruz.

Gazze'de 2 yıldır dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu Filistinli sivilleri hedef alıyor.

Gazze'de açlık silah olarak kullanılıyor.

Dün BMGK'da Netanyahu denilen katil, salondaki o boş koltuklara seslendi. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Sözde yardım dağıtım noktalarında binlerce sivil öldürüldü.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz. Cenabı Allah onları esirgesin. Zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve o hesap galip gelecektir.


