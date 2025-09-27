Erdoğan: Küresel Barış Yerini Savaş Girdabına Bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Ülkemizin güçlü yarınları için geleceğimizi inşa eden gençlerimizin her biri asrın yıldızlarıdır. Tarihi bir dönemden geçiyoruz ve belirsizlik ile istikrarsızlık anaforu dalga dalga yayılıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, gıda zincirlerinin sağlıklı işlenmesine kadar türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız.

Günümüzün Zorlukları ve Küresel Sistem

Şu manzarayı net görüyoruz: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan düzen itibarını yitirdi. Evrensel değerler rafa kalktı ve küresel barış yerini savaş girdabına bırakmıştır. BM Güvenlik Konseyi gibi mekanizmaların görevi çatışmaları durdurmaktır; ancak gelinen noktada çözümün anahtarı olmak yerine sorunun parçası olmuştur.

Küresel Kriz ve Bölgesel Yük

Çok büyük bir sistem krizi var. Küresel sistemin iflas ettiğini söylerken hamaset olsun diye söylemiyoruz. İflas etmiş sistemin yükünü çeken bölgede yer alıyoruz. Kriz, soykırım ve zulümlerin tamamı bu coğrafyada yaşanıyor.

Tarihi Sorumluluk ve Yardımseverlik

Bu millet tarihin hiçbir döneminde 'Bana ne?' dememiştir. Her zaman uzak yakın demeden 'imdat' diyenin yardımına koşmuştur.

Çözüme liderlik etmek bizim görevimizdir.

Bizim tek amacımız var o da bölgede barışın, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır.

Komşumuz Suriye'de tam 14 yıl boyunca, eli kanlı rejimin karşısında Suriyeli mazlumların yanında durduk. Biz onları asla yalnız bırakmadık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında bunları yaptık. Biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Gazze'de bunu yapıyoruz.

Gazze'de 2 yıldır dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Netanyahu ve katliam kadrosu Filistinli sivilleri hedef alıyor.

Gazze'de açlık silah olarak kullanılıyor.

Dün BMGK'da Netanyahu denilen katil, salondaki o boş koltuklara seslendi. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Sözde yardım dağıtım noktalarında binlerce sivil öldürüldü.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz. Cenabı Allah onları esirgesin. Zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve o hesap galip gelecektir.



