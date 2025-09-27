Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil

CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Mavi Vatan'a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
Mavi Vatan'a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
EPDK'den akaryakıt ve LPG promosyonlarında yeni düzenleme
EPDK'den akaryakıt ve LPG promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil

Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 93'ünün çöktüğü, kullanılamaz hale geldiği ve artık barınmaya uygun olmadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 14:57, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 14:58
Yazdır
Gazze Şeridi'ndeki çadırların yüzde 93'ü barınmaya uygun değil

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hale geldi. İşgalci İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor." dedi.

Sevabite, İsrail'in yaklaşık iki yıldır süren saldırılarında on binlerce çadırın doğrudan bombalanarak zarar gördüğünü, bir kısmının ise sıcak ve rüzgar gibi doğal etkenlerle yıprandığını söyledi.

Yüz binlerce aile güneydeki El-Mevasi bölgesinde sıkıştı

Sevabite, İsrail'in zorunlu göç baskısıyla Gazze Şeridi'nde oradan oraya sürülen Filistinlilerin "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle" karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yerinden edilenlerin barındığı çadırların düzensiz biçimde yol kenarlarına ve sağlıksız alanlara gelişigüzel şekilde kurulduğuna işaret eden Sevabite, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde yüz binlerce ailenin sıkıştığını, bölgenin artık yeni göç dalgasını kaldıramayacak duruma geldiğini ifade etti.

İsrail 293 barınma merkezini doğrudan hedef aldı

İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinden güneye göçe zorladığı Filistinlileri hedef aldığını, bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Sevabite, "Yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi. 293 barınma merkezi ise doğrudan hedef alındı." dedi.

Sevabite, "Bu insanlar açlık, hastalık ve ölümle baş başa bırakıldı. İsrail aynı zamanda silahlandırdığı çeteler aracılığıyla kasıtlı güvensizlik ortamı yaratıyor." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası topluma seslenen Sevabite, "Mültecilerin geri dönüşü sağlanmalı, zorla göç ettirme sona erdirilmeli, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i yok olan altyapısı yeniden inşa edilmelidir." sözlerine yer verdi.

Gazze'de yaşananlar insani kriz değil, tam bir soykırım

Sınır kapılarının acilen açılarak Gazze Şeridi'ne çadır, gıda ve ilaç girişinin sağlanması çağrısında bulunan Sevabite, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'nde yaşananlar geçici bir insani kriz değil, tüm unsurlarıyla bir soykırımdır. Uluslararası toplum, zaman kaybetmeden harekete geçmelidir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber