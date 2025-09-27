CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
Güllü'ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürek yaktı

Güllü'ye gözyaşlarıyla veda: Kızının feryadı yürek yaktı

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek vefat eden Güllü, son yolculuğuna uğurlandı. Kızının cenaze törenindeki haykırışları yürek dağladı.

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi, sanatçının oğlu "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız" sözleriyle duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova Valiliği, Güllü'nün ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bugün Tuzla'da son yolculuğuna uğurlanan olan Güllü'nün cenazesi Yalova'dan İstanbul'a getirildi.

KIZININ HAYKIRIŞLARI YÜREK YAKTI

2. Sayfa'nın haberine göre; cenaze töreninde de Güllü'nün kızı Tuyan'ın haykırışlar yürekleri dağladı.

"ANNEM GİTTİ BABA"

Yakınları ve birçok ünlü ismin yanı sıra Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı.

Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diye gözyaşlarına boğuldu.

Tuyan Ülkem fenalık geçirirken; taziyeleri kabul eden Tuğberk Yavuz ise annesinin tabutun başından ayrılmadı.

Ünlü şarkıcı, Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcının ölümünden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının kızı ve arkadaşı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı iniyor.

HAYATININ FİLM OLMASINI İSTEMİŞTİ

Güllü, aylar önceki röportajında da hayatının film olmasını ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söylemişti.

ŞARKILARI DİLLERE PELESENK OLDU

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.


