Spor

Hidayet Türkoğlu: Sevmesem de hakkını vermek lazım

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, katıldığı programda tarihin en iyi beşlisini sayarken İbrahim Kutluay için "Her ne kadar kendisini sevmesem de Sezar'a hakkını vermek gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 16:09, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 16:10
Hidayet Türkoğlu: Sevmesem de hakkını vermek lazım

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Anadolu Ajansı Spor Masası programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Türk basketbol tarihinde son dakikaları en iyi oynayabilecek 5'i sayması istendiğinde ise, "Harun Erdenay, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur ve kendisini sevmesem de İbrahim Kutluay'ı koyuyorum" dedi. "Kendisini sevmesem de Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir" diyen Türkoğlu, "Sonuçta bir sporculuk kariyeri var. Saygı duymak gerekebilir" İfadelerini kullandı.

Geçmişte ne olmuştu?

Slovenya'daki Eurobasket 2013'te büyük bir hezimet yaşayan ve eleştiri oklarının hedefi olan A Milli Basketbol Takımı'mızı belki de en ağır şekilde eleştiren isimlerden biri İbrahim Kutluay olmuştu. Kutluay'ın sert açıklamalarının ardından ise Hidayet Türkoğlu, eski milli oyuncuya "Özür dilemeli" mesajı göndermişti.

Kutluay ise, "Amacım maçları izleyip kahrolan insanlara bunun nedenini anlatmaktı. Açıklamalarım sonrası kırılan varsa yapacak pek bir şey olmadığını düşünüyorum. Basketbol kişisel bir oyun değildir, eleştirileri tüm takım kendi üstüne almalıydı" açıklaması yapmıştı.

