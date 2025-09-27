CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP, TBMM'nin yasama yılı açılışına katılmama kararı aldı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Ekim'de yapılacak TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yer almayacaklarını bildirdi. Yücel ayrıca, milletvekillerinin diğer programlara katılım sağlanacaklarını da ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 16:16, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 16:18
CHP, TBMM'nin yasama yılı açılışına katılmama kararı aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 22. Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısı, parti genel merkezinde yapıldı.

Basına kapalı 2,5 saat süren toplantıda, önceki kurultayda belirlenen Merkez Yönetim Kurulunda değişiklik yapılmadı.

Yücel'in açıklaması

Yücel, toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

"Merak edilen bir konu, Meclis açılışına Cumhuriyet Halk Partisi grubunun katılıp katılmayacağı. Geçtiğimiz yasama dönemi açılışında, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının verdiği sorumlulukla ve özgüvenle hareket ettik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi parti genel başkanlarını aradı ve bayramlarını kutladı.

Meclis açılışında da Cumhurbaşkanı, genel kurul salonuna girdiğinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve milletvekillerimizle kendisini ayakta karşıladık."

"Milletvekillerimiz diğer programlara katılacak"

Mecli açılışına katılmayacaklarını ifade eden Deniz Yücel, ancak milletvekillerinin diğer programlara dahil olacaklarını kaydetti:

"Meclis açılışı sonrasında eski bir siyasinin, geçmişte bakan yardımcılığı yapmış bir kişinin, geçmişte muhalif olarak anılan isimlerin yargılandığı davalarda özel olarak görevlendirilerek siyasi iktidarın istediği şekilde kararlar çıkmasına o mahkemelerden araç olmuş, o amaca hizmet etmiş bir kişinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından partimiz, belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir saldırı yaşamaya başladılar.

Bugün itibarıyla millet iradesi 188 gündür tutsak. Bugün Cumhuriyet Halk Partili 17 belediye başkanı, bir parti meclisi üyemiz, bir önceki dönem milletvekilimiz, yüzlerce bürokrat ve çalışma arkadaşlarımız tutsak. Bugün geldiğimiz durum itibarıyla partimize davalar açılıyor. İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanıyor. Davaya bakmaya yetkili Ankara Mahkemesi'nin uyuşmazlığı esastan çözen bir karar vermiş olmasına rağmen, yetkisi olmayan İstanbul Mahkemesi, hukuksuz tavrını halen daha sürdürüyor. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanını Meclis açılışında, ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir.

Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün dahi gösterememişlerdir. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak. 28. dönem 4. yasama yılının milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

