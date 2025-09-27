HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu'nun açıklamasına göre, sadece UYAP ağı ve VPN üzerinden https://hskanket.adalet.gov.tr adresinden ulaşılan anketle hakim ve savcıların görüşleri doğrudan sürece yansıyacak.

Hakim ve Savcıların Görüşleri Sürece Yansıyacak

Anket aracılığıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir tablo çıkarılması ve elde edilen veriler doğrultusunda bilimsel ve objektif ilkeler geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece, atama ve yer değiştirme sisteminde meslek mensuplarının talepleri dikkate alınarak daha katılımcı bir yapı kurulmuş olacak.

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu açıklamasında, "Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın görüşleri doğrudan sürece yansıyacak, Türkiye genelinde kapsamlı bir fotoğraf çekilecek ve daha adil bir sistem için bilimsel, objektif ilkeler geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

Kurul, tüm hakim ve savcıları ankete katılarak sürece katkı sunmaya davet etti.