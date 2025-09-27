Balkondan düşmüştü! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla Güllü olarak bilinen 52 yaşındaki Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düştü.

Şarkıcı Güllü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Savcılık soruşturma başlattı

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor.

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı

Güllü'nün nasıl düştüğü ile ilgili soru işaretleri artarken, düşme sırasında yanında olan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı.

Tuyan Ülkem ifadesinde, annesinin alkollü olduğunu söyledi. Ülkem, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü." dedi.

Ülkem, annesi Güllü'yü kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını öne sürdü.

Diğer yandan bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.