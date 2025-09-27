CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Mavi Vatan'a milli uzun menzil hava savunma yeteneği geliyor
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle Öldürdü
Ekonomist Hakan Kara: Asgari Ücret Açlık Sınırının Yüzde 36 Altında Kalacak!

İktisatçı Hakan Kara'dan asgari ücret ile çalışanların maaşlarının iyiden iyiye eridiğini belirten açıklama geldi. Kara, yılsonu tahminine göre asgari ücretin açlık sınırının yüzde 36 altına düşeceğini belirtti.

Haber Giriş : 27 Eylül 2025 18:55, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 18:57
TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşımda bulundu. Asgari ücretin eridiğini belirten Kara, yıl sonunda açlık sınırının yüzde 36 altında olacağını öngördü.

Kara, ayrıca yıllara göre asgari ücret ile açlık sınırı karşılaştıran grafik paylaştı.

