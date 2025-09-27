Mersin'de otomobil zeytin toplayan işçilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçede zeytin toplayan işçilere otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2025 19:45, Son Güncelleme : 27 Eylül 2025 19:45
Silifke-Erdemli kara yolunun Kabasakallı mevkisinde, M.Y.'nin kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarptı.
Kazada, işçiler S.A., Ç.K., Y.B ve F.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.