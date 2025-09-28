Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı
O bankanın IBAN'ları bu gece değişiyor
Şanlıurfa'da denetim: 1 milyon 180 bin 918 TL'lik ceza kesildi
ABB'ye konser soruşturması: 5 kişi tutuklandı
İlkokulda dehşet: Çocuğun parmağı koptu, ders devam etti
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 zanlı tutuklandı
Burhanettin Duran'dan CHP yönetimine tepki
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı
Prof. Dr. Erol Göka'nın acı günü!

Prof. Dr. Erol Göka'nın oğlu Salih Alp Göka vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Haber Giriş : 28 Eylül 2025 00:03, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 00:05
Prof. Dr. Erol Göka'nın acı günü!

Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Erol Göka'nın oğlu Salih Alp Göka'nın vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımında "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Prof. Dr. Erol Göka Hocamızın kıymetli evladı Salih Alp Göka kardeşimiz ahirete irtihal etmiştir. Cenazesi bugün (pazar günü) öğle namazını müteakip Ankara Karşıyaka'da defnedilecektir." diyen Özekin, Göka'ya Allah'tan rahmet diledi.

Salih Alp Göka'nın vefat nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

