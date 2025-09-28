Prof. Dr. Erol Göka'nın acı günü!
Prof. Dr. Erol Göka'nın oğlu Salih Alp Göka vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Erol Göka'nın oğlu Salih Alp Göka'nın vefat ettiğini duyurdu.
Paylaşımında "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Prof. Dr. Erol Göka Hocamızın kıymetli evladı Salih Alp Göka kardeşimiz ahirete irtihal etmiştir. Cenazesi bugün (pazar günü) öğle namazını müteakip Ankara Karşıyaka'da defnedilecektir." diyen Özekin, Göka'ya Allah'tan rahmet diledi.
Salih Alp Göka'nın vefat nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.