Yavru Vatan'da Siyonist işgal: Mermi ile değil tapu ile ele geçiriyorlar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) siyonist işgal sürüyor. Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen "turizm" adı altında yürütülen işgali yerinde gördü. Gaziveren'den başlayan ve Erenköy'e uzanan 118 kilometrelik kuzey şeridinin neredeyse tamamı İsrailli şirketlerin doğrudan ya da dolaylı işgaline girmiş durumda. Yine Geçitkale'den başlayıp Karpaz Marina'da biten 95 kilometre uzunluğundaki güney kıyısında da durum farklı değil. Yol boyu konuştuğumuz köylüler yakın zamanda tüm kıyı şeridinde Kıbrıslılara ait tek bir arazi kalmayacağını, Kuzey Kıbrıs'ın siyonistler tarafından kanlı paralarla esir alınmaya çalışıldığını belirtti.

SİYONİST KALELER YAPILIYOR



Ada genelinde İsrail işgaline en fazla dikkat çeken isimlerden Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, bu manzaranın bütün Türk milletinin uykularını kaçırması gerektiğini belirterek "Sınır boylarında adeta İsrail işgaline hazırlık yapılıyor" dedi.

Türkiye'den özellikle ilgili kurumlardan temsilcilerin Kuzey Kıbrıs'taki siyonist işgali yerinde görmelerini isteyen UBP Milletvekili Öztürk, şunları kaydetti:

Biz çok açık bir işgalle karşı karşıyayız. İlk zamanlar bize karşı çıkanlar Güney'in durumunu gördü. İsrailli yetkililer de artık açıkça 'Kıbrıs bir Yahudi adasıdır' demeye başladı. Lübnan, Golan, Batı Şeria ve Gazze'nin durumu ortada. Böyle bir vasatta kıyı boyu İsrail işgaline daha ne kadar sessiz kalınabilir. Türkiye gazetesinin haberleri şok etkisi yaptı. Bazıları topladığı arazileri satıp kaçtı ancak büyük çaplı girişimler halen devam ediyor. Artık doğrudan değil kurdurdukları 2 bine yakın paravan şirketle yeni araziler topluyorlar. Çünkü hedefleri tüm kıyı boyu Yahudi kolonileri kurmak. Bunu da belirli oranda başardılar. İnşa ettikleri siteleri kapatıp sadece Yahudilere ait yerleşim birimlerine çeviriyorlar. Bu siteler gelecekte birer Yahudi kalelerine dönüştürülecek. Millet olarak uyanmak zorundayız.

DAĞ TAŞ YAHUDİ ARAZİSİ OLDU



Yahudi sermayesinin en büyük sitelerini inşa ettiği Mehmetçik bölgesinde kasaba sakinlerinden Ali Sanatkar da Türk arazilerinin nasıl Yahudi sermayesi haline dönüştüğünü anlattı. "Bizi ellerindeki kanlı parayla esir etmeye çalışıyorlar" diyen Sanatkar, işgali şöyle özetledi:

Gözleri dönmüş biçimde buraya saldırdılar. Acı olan şey ise bizimle doğrudan muhatap olan hiçbir Yahudi yok. Burada onlarla iş birliği yapan emlakçılar, müteahhitler bizimle pazarlık ediyor. Siyonistler maşalarıyla vatanımızı işgal ediyor. Burada kurtuluş mücadelemizin sembolü olan Yıldıztepe isimli bir anıt tepemiz var. Orayı dahi satın almışlar. Sadece denize yakın bölgeler değil dağ, taş Yahudi arazisi oldu. İnsanların direnecek gücü kalmadı. Çok fazla baskı var. Birçoğu satıp kaçmakta buluyor çareyi.

KKTC VATANDAŞLIĞI VERİLMİŞ



Yine yoğun inşaat alanlarında Kaplıca kasabasında konuştuğumuz muhtar Adem Poyraz ise olayın turizm faaliyeti olmaktan çoktan çıktığını söyledi. Kendi köyü dahil bölgede tarım arazisi kalmadığını vurgulayan muhtar Poyraz, bu durumda yakın dönem buralarda hiçbir Türk'ün kalmayacağını ve binlerce kilometrelik alanın Yahudi şeridine döneceğini söyledi.

Alınan bazı tedbirler sebebiyle siyonist Yahudilere ait birçok inşaat firması tabelalarını sökmüş. Yerlerine ise Kıbrıslı şahıslar üzerine kurdurdukları paravan şirket tabelalarını asmış.

KAÇAK LİMAN İNŞA ETTİLER



Lafkoşa'da görüştüğümüz yetkililer de bu sinsi işgalin ardındaki isimlerden Simon Aykut başta olmak üzere bazılarına KKTC vatandaşlığı verildiği bilgisini paylaştı. Bir diğer önemli nokta işgalci siyonistler arasında Mossad'da aktif görev almış şahsılarında yer alıyor olması. Yahudiler tarafından yapılan inşaatların bir kısmı, Kıbrıs'taki stratejik askeri tesislere yakınlığı yanında ülkenin en önemli petrol rafinerisi ve elektrik üretim tesislerini de büyük oranda çevrelemiş durumda. Yol boyu görüntülediğimiz sayısız yeni site ve devam eden inşaatlar yanında bir de Yahudiler tarafından satın alınan ve çitlerle çevrelenmiş arazi kümeleri mevcut. Kumarhanelerin dolaylı olarak Yahudilerin yönetimine geçtiği belirtilirken siyonistlerin işgali, Esentepe mevkiinin Hayfa'ya bakan sahil kısmında kaçak liman inşasına kadar taşıdığı kaydedildi.