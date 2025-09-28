Araştırma: Bu gıdalar ömrümüzden çalıyor

Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Togg Avrupa yolunda: Almanya'da ön siparişe çıkıyor
Togg Avrupa yolunda: Almanya'da ön siparişe çıkıyor
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Araştırma: Bu gıdalar ömrümüzden çalıyor

Michigan Üniversitesi'nin çalışmasına göre sosisli sandviç 36 dakika, jambon 24 dakika, aspartamlı içecek 12 dakika, cheeseburger ise 9 dakika ömrü kısaltıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 08:36, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 08:34
Yazdır
Araştırma: Bu gıdalar ömrümüzden çalıyor

Günlük hayatta sıkça tüketilen işlenmiş gıdalar, uzmanlara göre sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. İçeriklerindeki koruyucu maddeler, renklendiriciler, aroma vericiler, ilave şeker ve yağlar farkında olmadan yaşam süresini kısaltıyor.

Sosisli sandviç başı çekiyor

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, ömrü en çok kısaltan yiyecekleri sıraladı. Çalışmaya göre bir sosisli sandviç tüketmek insan ömründen ortalama 36 dakika götürüyor.

Jambon ve işlenmiş etler ikinci sırada

Araştırmaya göre, işlenmiş etlerden olan jambon ömrü 24 dakika, yapay tatlandırıcı içeren aspartamlı içecekler 12 dakika, cheeseburger ise 9 dakika kısaltıyor.

Uzmanlar uyarıyor

Beslenme uzmanları, bu tür gıdaların düzenli tüketilmesinin kalp-damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tetiklediğini belirterek vatandaşları doğal ve dengeli beslenmeye davet ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber