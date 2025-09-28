Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
S.G. yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Salih P. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü S.G. ile aracında bulunan M.P. ve F.P. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.