Sağlık

O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek

Suriye'den Türkiye'ye sığınan 23 yaşındaki Sözdar Osman, gebeliğinin 32'nci haftasında geçirdiği kalp krizinde aynı anda hem sezaryen hem de bypass ameliyatı oldu. Nadir görülen genetik hastalığı nedeniyle tıp literatürüne giren Osman, 10 yıl sonra ikinci kez kayıtlara geçti.

28 Eylül 2025 10:25
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek

Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelerek İstanbul'a yerleşen Sözdar Osman, 2016'da henüz 23 yaşındayken gebeliğinin 32'nci haftasında göğüs ağrısıyla acile gitti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Osman'a Kardiyolog Doç. Dr. Serhat Sığırcı tarafından anjiyo yapıldı. Doç. Dr. Sığırcı'nın '30 saniye sürdü, meslek hayatımın rekoru' dediği anjiyonun ardından Osman'a aynı masada hem sezaryen hem de bypass ameliyatı yapıldı. LDL'si 800'ün üzerinde çıkan Sözdar Osman'ın çok nadir görülen 'ailevi homozigot hiperkolesterolemi' hastası olduğu anlaşıldı. Bebeğini sağlıklı olarak kucağına alan ancak taburcu olduktan 3 ay sonra ikinci kez kalp krizi geçirip kalbi duran Osman, bu kez de kalp masajı altında takılan stentle hayata tutundu. Bu hastalıkla geçirdiği kalp krizlerine rağmen en uzun süre hayatta kalan ilk vaka olarak 10 yıl önce literatüre giren Osman, dünyada ilk kez normalden 2-2,5 kat yüksek doz kolesterol tedavisi ile sağlıkla hayatına devam edebilen hasta olarak 10 yıl sonra ikinci kez literatüre girecek.

Hem kalp krizi geçiriyor hem de doğum sancıları çekiyordu. Genetik geçişli yüksek kolesterol hastalığı olarak bilinen 'ailevi homozigot hiperkolesterolemi' hastası olduğu ortaya çıkan Sözdar Osman (33), bundan 10 yıl önce tam iki kez ölümden döndü ve operasyonlarla hayata tutundu. Suriye'deki savaştan kaçarak eşi ve küçük kızıyla yıllar önce ülkemize sığınan genç anne, ikinci çocuğunu da 2016 yılında gerçekleştirilen film gibi bir ameliyatla kucağına aldı. 32 haftalık gebeyken göğüs ağrısı şikayetiyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran genç kadının kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. O yıllarda Şişli Etfal'de çalışan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Sığırcı, hastayı hemen anjiyoya aldı. Ancak anjiyo sırasında doğum kasılmaları başladı. Bir yandan kalp krizi, bir yandan başlayan doğum, Doç. Dr. Sığırcı, aksiyon filmlerini aratmayacak bir hızla "Meslek hayatımın rekoru" dediği bir sürede, tam 30 saniye içinde anjiyoyu yapmak zorunda kaldı. Üç damarda tıkanıklık tespit edildi. Kalp Damar Cerrahisi ve Kadın Doğum ekibi de sürece dahil oldu. Anjiyo biter bitmez ameliyathaneye alınan anne, Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. İsmail Koraman'ın liderliğinde, anestezi ve kadın doğum ekibinin de katıldığı büyük bir operasyonla önce sezaryen, sonra bypass ameliyatı geçirdi. Oğlu İvan, hemen kuvöze, anne ise yoğun bakıma alındı.

'30 SANİYEDE ANJİYO, HAYATIMDA İLK'

Kardiyolog Doç. Dr. Serhat Sığırcı, "Ben orada hayatımda belki en hızlı anjiyomu yaptım, 30 saniye belki bir dakika içinde anjiyoyu bitirmek zorunda kaldım. Kadın doğum, doğumun başladığını teyit etti. Kardiyojenik şokta ve doğum yaparken yaptık anjiyoyu. O güne kadar gördüğün en kötü damarlardan biriydi. 3 damar hastalığı vardı ve stentle tedavi edilebilecek bir şey değildi. Hemen sezaryenle çocuk alınacak ve aynı masada, aynı anestezi altında bypass yapılacaktı. Sezaryenle çocuk alındı, kuvöze aldılar bebeği ve bypass'a devam etti ekip. Hasta bypass'tayken de kan sonuçları gelmişti. LDL'si yani kötü kolesterolünün 800'ün üzerinde olduğunu gördük. Bu çok çok nadir bir durum. Ailevi homozigot hiperlipidemi dediğimiz hastalığının olduğunu anladık. Bu hastalığın tedavisi, kandan o kolesterolü ayırmak. Bunu da diyaliz benzeri aferez dediğimiz bir işlemle yapıyoruz. Hemen endokrinoloji devreye girdi ve aferezini gerçekleştirdik. 800 olan LDL'si 80'e kadar geriledi" dedi.

'KALBİ DURDU KALP MASAJI ALTINDA STENT TAKILDI'

Taburcu olurken 15 günde bir afereze gelmesi gerektiğini söylediklerini kaydeden Doç. Dr. Sığırcı, Sözdar'ın ikinci kez ölümden dönüşünü ise şu sözlerle anlattı: "Düzenli tedavisini takip edemedi çünkü evde eşine bakıyor, yeni bypass olmuş, bir tane bebeği var, bakacak kimsesi yok vs. Sadece ilaç tedavisini düzenledik ve ardından taburculuğunu yaptık. Ama takiplere de gelemedi. 3 ay sonra göğüs ağrısı ile beni aradı. Hemen hastaneye gelmesini söyledim. Geldiğinde gördük ki yine kalp krizi geçiriyor. Hemen anjiyoya aldık. Bypass yapılan damarının biri yine tıkanmıştı. Stent kararı verdik. Ana damarına stent takarken bu sefer kalbi durdu. Çünkü yorgun bir kalbi vardı. Bu sefer kalp masajı altında stentini taktık. Gene hayata tutundu. 4 gün sonra hastaneden başarıyla taburcu ettik"

İLK KEZ ONDA UYGULANAN İLAÇ TEDAVİSİ İLE LİTERATÜRE GİRECEK

Sözdar Osman düzenli afereze gidemediği için dünyada ilk kez literatürde olmayan bir tedavi düzenlemek zorunda kalındı ve normal dozların 2-2,5 katı daha yüksek dozda kadar kolesterol ilacı başlandı. Doç. Dr. Sığırcı, bypass'dan sağ salim çıkması ile zaten bir kez literatüre giren Sözdar'ın, bu kez de yürüttükleri ilaç tedavisiyle ikinci kez tıp tarihine geçeceğini söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı: "Yakın takip edelim, yan etkilerini görelim, tolere edebiliyorsa bu şekilde devam edeceğiz dedik. Başka şansımız yoktu. O tarihten sonra gayet güzel gitti işler. İşlemin yaklaşık 5'inci yılında tekrar kontrol anjiyosunu yaptık. Damarlarının rahatlamış olduğunu, toparlamış olduğunu gördük. Şimdi 10'uncu yıl takibindeyiz. İlk anjiyo ve bypass yaptığımızda literatüre baktık, böyle bir vakanın dünyada olmadığını gördük, makale olarak yazdık ve literatüre girdi. Şimdi takiplerinde de bu kadar yüksek doz ilaç kullanan belki dünyadaki tek hasta. Ayrıca bu yaşlara ulaşabilen ailevi homozigot hiperlipidemi hastası da literatürde yok. Belki kızımız bu konuda da ilk olacak. İki kere literatüre girecek yani. Benim de ilk kez karşılaştığım çok şaşırdığım bir hasta oldu"

'KALBİ YENİDEN ÇALIŞINCA DERİN BİR OH ÇEKTİM'

Sözdar Osman'ın bypass ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. İsmail Koramaz ise 10 yıldır unutamadığı o günü şöyle anlattı: "Kardiyoloji ekibinden haber geldiğinde biz ameliyathaneyi derhal boşaltıp jet hızıyla anjiyo laboratuvarına koştuk. Hastayı hızla ameliyathaneye çekmek zorundaydık. Tabii ciddi kasılmaları olduğu için doğum eylemi de başlamıştı. Kadın doğum ekibi, anestezi ekibi de geldi. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji ekibiyle beraber hastayı çok hızlı bir şekilde ameliyathaneye aldık. Kalp krizi geçirirken ameliyat olması, bu hastaya anestezi verilmesi oldukça tehlikeli bir durumdu zaten. Sağolsun anestezi ekibimiz çok güzel bir başarı örneği gösterdi ve eş zamanlı olarak kadın doğumla birlikte ameliyata girdik. Onlar sezaryeni bitirdi biz hastayı kalp akciğer makinesine bağlayarak bypass'a başladık. Zamanla yarışıyorduk. Ameliyat sonrası kalp yeniden çalışmaya başladıktan sonra derin bir oh çektik. Bu, hem Türkiye'de hem dünyada çok nadir bir vaka. Benim bildiğim kadarıyla Cleveland Klinik'te böyle bir vaka vardı, ama onların ameliyatı maalesef pek iyi sonuçlanmamış, hasta kaybedilmiş. Kardiyoloji ekibimiz sağolsun hastanın hayatını aslında iki kere kurtarmış oldu. Şu anda da sağlıklı olarak 10'uncu yılında. Sanırım dünyada 10 yıldır yaşayabilen ilk homozigot hiper kolesterol hastası"

İKİ KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜ, İKİNCİ HAYATINA KAVUŞTU

Savaştan kurtulup ülkemize gelen, ikinci çocuğunu Türkiye'de kucağına alan ve bu kez kalp krizi yüzünden iki kere ölümden dönerek hayata tutunan Sözdar Osman ise duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Hastaydım biliyordum. Kolesterol yüksekti ama bu kadar büyük bir olay yaşayacağımı bilmiyordum. Ameliyattan sonra ilk uyandığımda yeniden dünyaya gelmiş gibiydim sanki. Çünkü inanamadım tekrar yaşayabildiğime, çocuklarımı görebileceğime. Bu hayatta benim için en önemli şey çocuklarım. Ne kadar zor olursa olsun onlar için hayatta kalmak istiyorum. Bebeğim yanımda yoktu uyandığımda. Bana fotoğrafını gösterdiler ben yoğun bakımdayken ve rahatladım, mutlu oldum. İsmail Bey ve Serhat Bey beni ikinci hayatımı kavuşturdular. Onlara çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar"

