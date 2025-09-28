Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Togg Avrupa yolunda: Almanya'da ön siparişe çıkıyor
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı, 2 polis yaralandı
Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da çaldıkları araçları parçalayıp yedek parça olarak satan veya "change" yöntemiyle piyasaya süren 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 10:34, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 10:36
Çaldıkları araçları 'change' yaparak satan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar'da aynı marka otomobillerin taklit kontak anahtarı uydurulmak suretiyle çalınmaları üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin, çaldıkları araçları Bağcılar Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki ara sokaklarda gizledikleri, daha sonra bazı araçları parçalayıp yedek parça olarak sattıkları, bazı araçları ise piyasadan satın almış oldukları ağır hasarlı otomobillerle "change" yaptıkları, bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli Sancaktepe, Kadıköy, Ataşehir, Bahçelievler, Avcılar ve Bayrampaşa'da 19 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin 8 oto hırsızlığı ve 2 kez de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 10 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilirken çalınan araçlardan üçü ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden A.G'nin (73) çeşitli suçlardan 29, U.K'nin (42) 19, Y.D'nin (45) 15, A.U.K'nin (57) de 2 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin araçları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

