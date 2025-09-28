Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da dinleme ve görüntüleme cihazları ele geçirildi: 1 gözaltı

Ankara'da internetten satışı yapılan "dinleme ve görüntü alma cihazları" ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Cihazların daha önce turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzediği tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 10:50, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 10:54
Ankara'da dinleme ve görüntüleme cihazları ele geçirildi: 1 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da özel hayatı ihlal eden dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini ve bir şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da, internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini belirtti.

Olayla ilgili bir kişinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Yakalanan şahsın Çankaya'daki ikametinde yapılan aramalarda, daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve özel hayatı ihlal eden, 30 dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 görüntü ve ses alma cihazı, 6 gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 GPS takip cihazı ile radar tespit cihazı ele geçirildi."

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ürünlerin; içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek kullanıma hazır hale getirildiği ve internet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum."

