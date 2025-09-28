Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
30 yıl önce mezun olduğu okulun müdürü oldu

Gaziantep'te 30 yıl önce mezun olduğu ilkokula müdür olarak atanan Orhan Savcılı, öğrenciyken oturduğu sıralarda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

28 Eylül 2025
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 11:45, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 11:46
30 yıl önce mezun olduğu okulun müdürü oldu

1988 yılında ailesinin ikamet ettiği Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şahveli Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda ilkokul ve ortaokul öğrenimini tamamlayan 42 yaşındaki Orhan Savcılı, 8 yıl öğrenim gördüğü okulundan mezun olduktan sonra lise eğitimini 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. 3 yıl eğitim öğrenim gördüğü liseden 1998 yılında mezun olduktan sonra üniversite sınavına girerek kazandığı Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 2001 yılında mezun olan Savcılı, girdiği sınavları kazanarak 2002 yılında çocukluğundan beri hayalini kurduğu öğretmenliğe ilk adımını attı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinin Kamışlı köyündeki ilkokula öğretmen olarak atanan Savcılı, daha sonra 10 yıl öğretmenlik, 5 yıl müdür yardımcılığı ve 5 yılda müdürlük yaptığı Latife Özmimar İlkokulu'ndan 30 yıl önce mezun olduğu 100. Yıl İlköğretim Okulu'na müdür olarak atandı. 8 yıl boyunca öğrenim gördüğü okulda idarecilik yapan Orhan Savcılı, öğrencilik yıllarının geçtiği 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda müdürlük yapmanın gururunu yaşıyor.

Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulda eğitim gören yüzlerce öğrencisinin başarısı için çalışan Savcılı, henüz 7 yaşındayken adım attığı okulda müdür olarak görev yapmanın kendisine gurur verdiğini ifade etti.

Öğrencilik yıllarının geçtiği okulun müdürü olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Savcılı, "Okulumuz açıldığı ilk günden itibaren Gaziantep'imizin gözde okullarından birisi olup eğitime yön veren merkez okullardan bir tanesi olmuştur. 1988 yılında eğitim öğretime bu okulda başladım. Bu okulda çok güzel günlerimiz geçti, arkadaşlıklarımız oldu. Bu arkadaşlarımız zaman zaman bu okula atandıktan sonra çok sevinip ziyarete geldiler. Daha önce bu okulda görev yapan öğretmenlerimizden ziyarete gelenler ve tebrik edenler oldu. Bizi yetiştiren ve bugünlere getiren okulumuzda idareci olmak ve öğrencilere hizmet etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Hayatının her anında okulun izlerini taşıdığını anlatan Savcılı, "Okulumuza Gaziantep'in her yerinden gelen arkadaşlarımız vardı. Ben bu mahallenin çocuğuydum. Mahalleden arkadaşlarım vardı ve okul zamanları dışında okulun bahçesi, hep oyun alanımız olmuştu. Mahallemizde oturan ve okulumuzda görev yapan komşumuz olan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmenlerimizle çok iyi diyaloglarımız ve aynı zamanda da komşuluklarımız vardı. Öğretmenlerimiz akademik ve insani bilgileri aktarmakta hiç geri kalmadılar. Bu günlere gelmemizde emekleri çok. Okulumuzdan mezun olan ve görüştüğüm birçok arkadaşım doktor, hakim, avukat ve önemli kurumlarda görev yapıyorlar. Bu okuldan mezun olan birçok isim şu an kurumlarda yöneticilik yapıyor" şeklinde konuştu.

Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulunda öğrencilerini geleceğe hazırladığını belirten Savcılı, "Öğrencisi olduğum okula ve kendi mahalleme hizmet etmem gerektiğini düşünerek görev yapmaya başladığım okulda elimden gelen en iyi hizmeti yapmaya çalışıyorum. Okul bahçesinde gezerken hep okulda top oynadığımız, öğretmenlerimizle eğlendiğimiz ve ders yaptığımız, arkadaşlarımıza koşuşturduğumuz günler her zaman aklıma geliyor. Öğrencilik yıllarımı hatırlamak okuluma hizmet etme aşkımı daha da arttırıyor ve beni heyecanlandırıyor. Kendi isteğimle bu okula müdür olarak atanmak istedim. Çünkü ailem halen bu mahallede ikamet etmektedir. Ailem bu semtte ikamet ettiği için herkesi tanıyorum. Sokakta esnafla ve bu semtte ikamet eden vatandaşlarla biz aile gibiyiz. Sokakta gezerken hemen hemen selam vermediğim hiç kimse yoktur. Bu bana ayrı bir güven ve rahatlık veriyor. Okuluma ve okul arkadaşlarımın çocuklarına hizmet etmek, onları yetiştirmek ve onların eğitimlerine katkıda bulunmak bana ayrı bir heyecan, haz veriyor. Beni gerçekten hizmet aşkı yönünde olumlu tetikliyor" diye konuştu.

